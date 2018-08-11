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08. 11. 2018

Рада приняла закон о снижении акциза на ввоз авто

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 об акцизе на автомобили. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов из необходимых 226 на заседании в четверг, 8 ноября.

 
 

В частности, планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.

Принятия этого законопроекта добивались владельцы авто с иностранной регистрацией, которые уже второй день блокируют правительственный квартал в Киеве.

Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.

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Источник: korrespondent.net

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