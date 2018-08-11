В Житомире "минировали" вокзалы

В Житомире в четверг, 8 ноября, аноним сообщил о минировании автовокзала, требуя за разминирование 500 тысяч гривен. Как сообщает Житомир инфо, информация о минировании автовокзала на улице Киевской поступила в 11.40.

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"Было электронное письмо, в котором неизвестные угрожали "взорвать ваш вокзал в Житомире", если на указанный счет не будет переведена определенная сумма денег. Сейчас проверяются все три житомирские вокзала - авто-, железнодорожный и автостанция №2", – уточнили в областном управлении ГСЧС.

Специалисты проверили все три объекта, но взрывоопасных веществ не обнаружили.

В полиции рассказали о результатах поиска взрывчатки на вокзалах Киева

Ранее Ивано-Франковский городской суд применил принудительную госпитализацию в психиатрическое учреждение к местному жителю, который пять раз давал заведомо ложные сообщения о минировании.

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Источник: korrespondent.net