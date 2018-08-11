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08. 11. 2018

Глава Евросовета посетит Украину в начале 2019 года

Председатель Европейского Совета Дональд Туск посетит Украину в начале 2019 года. Об этом во время визита в Хельсинки заявил президент Петр Порошенко, выступление которого в четверг, 8 ноября, транслировал телеканал 112 Украина.

"Я воспользовался возможностью и пригласил лидеров Евросоюза, в том числе и господина Туска, посетить Украину. Приглашение было любезно принято. И господин Туск посетит (Украину - ред.) в начале следующего года", - анонсировал Порошенко.

Президент также сообщил, что призвал европейских лидеров и членов Европейской народной партии обеспечить продолжение санкций против России, способствовать обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, обеспечить прогресс в части освобождения заложников.

"Я почувствовал мощную и полную поддержку Украину со стороны ЕС", - констатировал Порошенко.

Ранее стало известно, что президент Петр Порошенко и председатель Европейского совета Дональд Туск проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).

В прошлый раз председатель Европейского совета и президент Украины встречались 25 сентября в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда они обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей сотрудничестве Украины и ЕС, обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение минских договоренностей.

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Источник: korrespondent.net

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