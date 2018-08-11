Лента RSS
Подписаться на ленту
08 ноября 2018, четверг, 16:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,43
08. 11. 2018

В России разбился вертолет, пилот погиб

Во время жесткой посадке в Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - сказал источник.

По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них - представитель заказчика.

Сообщается, что вертолет выполнял облет трубопровода. 

По данным источника, инцидент произошел из-за технической неисправности. В региональном главке МЧС РФ отмечали, что в получившем серьезные повреждения вертолете оказался зажат бортмеханик.

В то же время, в Архангельской области России самолет Ан-2 с 14 людьми на борту совершил жесткую посадку в лесу в нескольких километрах от аэродрома Васьково. По информации МЧС РФ, причиной ЧП стало обледенение.

 

Напомним, 27 октября в Британии разбился вертолет владельца ФК Лестер бизнесмена Вичая Шриваддханапрабхи. В результате крушения погибли пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.