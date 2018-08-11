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08. 11. 2018

Порошенко анонсировал транши МВФ и Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует предоставление Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза в течение ближайших недель. Об этом он сообщил журналистам по итогам рабочего визита в Финляндию в четверг, 8 ноября, сообщают Українські новини.

"Буквально в ближайшие недели будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи, будет предоставлена помощь (по программе) сотрудничества с Международным валютным фондом", - заявил Порошенко.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Ранее ЕС заявлял, что выделение новой программы макрофинансовой помощи невозможно до возобновления кредитования МВФ. В частности, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей будут проверять соблюдение Украиной предварительных условий на протяжении процесса и обнародовать свои выводы, а в случае несоблюдения Украиной условий Еврокомиссия сможет временно приостановить или отменить выплату.

Ранее Киев и ЕС согласовали условия транша на миллиард.

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Источник: korrespondent.net

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