В Житомирской области мужчина бросил гранату в должника

В поселке Черняхов Житомирской области полицейские задержали мужчину, который бросил во двор своего знакомого гранату. В результате взрыва местный житель получил осколочные ранения ног.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 8 ноября.

Инцидент произошел в ночь на среду. Пострадавший во дворе завершал ремонт своего автомобиля ВАЗ-2106. Когда он собирался выйти из салона и поставил ноги на землю, произошел взрыв. Мужчину с травмами ног госпитализировали.

Как установили правоохранители, гранату во двор бросил знакомый пострадавшего, местный житель 1979 года рождения. Он признал свою вину и утверждает, что пострадавший задолжал ему деньги. Мужчину задержали.

"По данному факту было начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции и добавили, что подозреваемому грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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Ранее в метро Харькова задержали военного с боеприпасами. Мужчина перевозил в рюкзаке гранатомет, гранаты, нож кустарного производства, электродетонатор и запалы.

Также сообщалось, что в Черкассах на площади 700-летия ребенок гулял с гранатой в руке. Он рассказал, что гранату ему дал одноклассник.

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Источник: korrespondent.net