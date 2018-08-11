Адвокат Гандзюк требует исключения Антона Геращенко из состава ВСК - СМИ

Адвокат погибшей общественной активистки Екатерины Гандзюк требует исключить из состава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады народного депутата Антона Геращенко. Об этом во время заседания комиссии заявила подруга Гандзюк Марина Хромых, сообщает в четверг, 8 ноября, РБК-Украина.

Хромых подчеркнула, что Геращенко неоднократно говорил неправду по делу о нападении на активистку.

"Для того, чтобы работа ВСК была должным образом проведена, мы требуем, чтобы членом ВСК не был Антон Геращенко. Он неоднократно лгал по делу нападения на Екатерину, неоднократно лгал по делам нападений на других активистов, неоднократно высказывал какие-то непонятные аргументы. Нам через несколько минут преподнесут обращение от адвоката Евгении Закревской об исключении Геращенко из состава комиссии", - сообщила подруга Гандзюк.

В Раде создадут комиссию по нападениям на активистов

Как известно, 31 июля неизвестный в Херсоне облил активистку концентрированной серной кислотой, а 4 ноября стало известно, что она скончалась в больнице.

Напомним, во время инсценировки смерти Бабченко Антон Геращенко рассказывал, что журналист якобы пошел за хлебом и был застрелен на пороге квартиры.

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Источник: korrespondent.net