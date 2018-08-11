На Донбассе грибник нашел полтора килограмма тротила

В Донецкой области житель города Волновахи принес в полицию полтора килограмма тротила. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 8 ноября.

"К местным участковым обратился мужчина, который рассказал, что желает сдать взрывоопасные предметы. Местный житель почти месяц хранил дома полтора килограмма тротила. По его словам, он забыл о нем", – говорится в сообщении.

Оказалось, что тротил 27-летний мужчина нашел во время сбора грибов недалеко от города. Правоохранители изъяли взрывчатку и поблагодарили гражданина за сотрудничество.

Ранее у жителя Краматорска изъяли полкилограмма тротила, электродетонатор и патроны. Мужчина утверждал, что нашел взрывчатку и боеприпасы на улице пять лет тому назад и сразу решил отнести домой.

Также сообщалось, что в Херсонской области задержали военного, который продавал боеприпасы и взрывчатку – пластид и самодельные взрывные устойства.

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Источник: korrespondent.net