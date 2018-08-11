Лидер "евробляхеров" пообещал сжечь свой автомобиль

Председатель общественной организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич пообещал сжечь свой автомобиль в случае, если Верховная Рада примет законы о доступной растаможке без необходимых поправок.

Об этом сводетельсвует видео, размещенное на странице АвтоЕвроСилы в Facebookв четверг, 8 ноября.

"Я пообещал всем, что если будт принят закон, который не будет отвечать каким-то нормам, то первым сожгу свой автомобиль и не дам издеваться над украинцами. Это будет протест против произвола, которым они хотят загнать нас, в очередной раз отобрать своими законами последнее у украинцев", – сказал Ярошевич.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон №8487 относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

По словам председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, владельцам авто с иностранной регистрацией дали 90 дней на льготную растаможку.

Однако "евробляхеры" продолжают свой митинг в центре Киева. Пока неизвестно довольны ли участники акции принятым законом.

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Источник: korrespondent.net