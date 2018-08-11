Полицейским компенсируют аренду жилья

Министерство внутренних дел с 1 ноября запустило программу компенсации средств полицейским за аренду квартир. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков, представляя программу соцобеспечения правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД в четверг, 8 ноября.

По словам министра, "мотивационный пакет" для полицейских заработает частично сейчас, а в полном объеме - с 1 января 2019 года.

Ранее министр сообщал, что в районном центре компенсация за аренду составит от 1900 до 2,9 тысяч грн, в областном центре - от 2 900 до 4 300 гривен.

По словам министра, "мотивационный пакет" также предусматривает увеличение зарплаты на 30%, введение системы получения собственного жилья после 2 лет службы "на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет".

Аваков также отметил, что с 1 января 2019 года заработает система финансового лизинга на приобретение жилья для полицейских

Так, полицейские после двух лет службы смогут на основе ипотеки сроком до 20 лет приобрести в лизинг жилье. Министерство полностью погасит проценты, кроме того, предусмотрено погашение до 40% лизинга за выслугу лет.

Напомним, правительство Украины приняло решение о начислении денежной компенсации полицейским, которые не имеют собственного жилья и арендуют его.

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Источник: korrespondent.net