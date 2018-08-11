Вербовщица сепаратистов заочно получила десять лет тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил участницу незаконных вооруженных формирований к десяти годам лишения свободы за вербовку в состав террористической группировки "Восток". Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 8 ноября.

По данным силовиков, жительница Донецкой области в 2016 году присоединилась в ряды ДНР. Там она должна была выполнять задачи по вербовке и укомплектовыванию личного состава батальона "Восток".

"Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что срок отбывания наказания будет исчисляться со дня ее задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Сейчас женщину объявили в розыск.

Ранее суд признал жительницу Северодонецка Луганской области виновной в сепаратизме и осудил на три года лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net