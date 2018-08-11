В Норвегии после столкновения танкера и фрегата остановились предприятия

В Норвегии после столкновения нефтяного танкера Sola TS с военным фрегатом Helge Ingstad остановились несколько нефтяных и газовых предприятий. Об этом сообщает Reuters в четверг, 8 ноября.

Отмечается, что из-за аварии закрылся крупный экспортный терминал по приему североморской нефти, который принадлежит компании Equinor.

Также на неопределенный срок остановился газовый завод Kollsnes, мощность которого составляет 144,5 млн кубометров в сутки. Завод поставляет продукты переработки газа в Великобританию и страны Европы.

Кроме того, была приостановлена добыча сырья на платформе Troll A, а также на месторождениях Oseberg и Grane.

Ранее сообщалось, что в Норвегии фрегат Helge Ingstad столкнулся с танкером, когда возвращался с учений НАТО. Пострадали восемь человек. После аварии на фрегат стала поступать вода, корабль может затонуть. Весь экипаж эвакуирован.

Наплмним, в сети появилось видео инцидента в Южно-Китайском море, когда эсминцы США и Китая едва не столкнулись.

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Источник: korrespondent.net