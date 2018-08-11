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08. 11. 2018

Прогульщикам в Раде недоплатили 15 миллионов

Депутатам-прогульщикам в этом году не выплатили более 15 млн грн зарплаты. Об сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий журналистам в четверг, 8 ноября.

Он отметил, что прилагает все усилия, чтобы Верховная Рада работала и депутаты присутствовали в сессионном зале.

По словам Парубия, депутатов нельзя заставить ходить на пленарные заседания, и есть только один механизм воздействия - невыплата им части зарплаты в связи с отсутствием на заседаниях.

Он отметил, что с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 млн 826 тысяч 585 грн - именно такую сумму не выплатили депутатам, которые прогуливали заседания.

Стало известно, кто в Раде получил самую большую зарплату в сентябре

Напомним, в октябре 2018 года лишь 37% народных депутатов (157 из 423) посетили все заседания Верховной Рады.

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Источник: korrespondent.net

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