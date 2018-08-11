12 жертв. Стрельба в самом безопасном городе США

Калифорнийский город Таузанд-Окс, находящийся неподалеку от Лос-Анджелеса, считался одним из самых безопасных в США. Но с этой репутацией он распрощался за одну ночь.

Преступник расстрелял студенческую вечеринку в баре Borderline Bar & Grill. Мотивы убийцы пока неясны.

Корреспондент.net собрал информацию о нападении.

Нападение

В ночь на 8 ноября в заведении Borderline Bar & Grill — танцевальном клубе для поклонников кантри, проходила еженедельная студенческая вечеринка, внутри были несколько сотен человек.

По словам очевидцев, преступник начал стрелять, как только вошел в помещение — одними из первых его жертв стали охранник на входе и кассир. Перед тем, как открыть огонь, по воспоминаниям находившихся внутри бара, он ничего не сказал.

Нападавший произвел не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки. Тип оружия, которое он использовал, пока официально не сообщается, один из очевидцев рассказал, что у убийцы был полуавтоматический пистолет.

В зале началась паника, люди пытались покинуть помещение через окна и все возможные выходы.

EPA

Жертвы

Одним из первых на место происшествия прибыл сержант Рон Хелус, заместитель шерифа местного округа, который отслужил в полиции 29 лет и собирался вскоре выйти на пенсию, сообщает Washington Post.

Нападавший убил и его – сержант Хелус скончался в больнице от полученных ранений через час после стрельбы. Кроме него, жертвами атаки стали 11 человек, а также сам нападавший – подоспевшие наряды полиции обнаружили его мертвым на месте происшествия. Остается неясным, погиб ли он в перестрелке с Хелусом или застрелился сам.

Кроме того, около 12 человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями, а еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказали помощь на месте.

Очевидцы описывают нападавшего, как высокого мужчину крепкого телосложения, который был полностью одет в черное, и стрелял из пистолета несколькими сериями.

EPA

Никто не застрахован

Мэр города напомнил, что Таузанд-Оукс, население которого составляет около 127 тысяч человек, многие годы занимает первые места национальных рейтингов по наименьшему количеству преступлений на душу населения.

“Реальность такова, что подобные преступления могут произойти в любое время в любом месте, даже в районах, которые считаются максимально безопасными”, — сказал мэр.

Джеф Дин, шериф калифорнийского округа Вентура, куда входит город Таузанд-Окс, заявил журналистам, что полиция пока не усматривает в произошедшем признаков террористической атаки, "однако, безусловно, будет рассматривать и эту версию".

"Внутри бара ужасная картина, повсюду кровь, и подозреваемый – часть этой сцены", - рассказал прессе Дин. По его словам, мотивы нападавшего пока неясны и их также предстоит выяснить.

"Это часть того ужаса, который происходит по всей стране и везде, и я думаю, что невозможно вкладывать какую-либо логику или смысл в то, что является бессмысленным", - отметил шериф.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил полицейских за отвагу и оперативность.

Источник: korrespondent.net