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08. 11. 2018

Военная прокуратура проводит обыски у госохраны - СМИ

Военная прокуратура в рамках следственных действий проводит обыски у сотрудников Управления государственной охраны (УГО). Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Ракурс со ссылкой на источники.

"Согласно предварительной информации, следственные действия проводятся у ряда сотрудников Управления госохраны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе охранного ведомства изданию пообещали вскоре выяснить информацию об обысках. В Генпрокуратуре в телефонном режиме говорить об обысках отказались, ссылаясь на необходимость подачи письменного запроса на предоставление информации.

Напомним, в сентябр прошлого года журналисты Схем заявили о нападении на них сотрудников госохраны во время съемок сюжета о свадьбе сына генпрокурора Юрия Луценко. В результате служебного расследования троих офицеров госохраны привлекли к дисциплинарной ответственности.

Управление госохраны - государственный орган спецназначения, который подчинен президенту и подконтролен Верховной Раде. Работники УГО обеспечивают охрану президента и его администрации, правительства, Конституционного суда, Верховного суда, парламента, сооружений и специальных транспортных средств, находящихся в пользовании главы государства и отдельных должностных лиц. С октября 2014 года начальником УГО назначен бывший министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей.

Источник: korrespondent.net

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