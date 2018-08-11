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08. 11. 2018

Позиции ВСУ на Донбассе за день обстреляли семь раз, ранен боец

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один раз применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 8 ноября.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировали на луганском направлении", – говорится в сообщении.

В частности, возле Крымского враг применил минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Широкино.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 6 ноября было зафиксировано 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда были ранены три бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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