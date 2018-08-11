В двух городах Львовской области сорван отопительный сезон

В городах Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области до сих пор не начался отопительный сезон. Местные энергетики винят в этом чиновников. О причинах срыва отопительного сезона в четверг, 8 ноября, рассказали руководители предприятий НПП Энергия-Новояворовск и Энергия-Новый Раздел.

По их словам, подача теплоэнергии в эти шестидесятитысячные города не началась из-за действий должностных лиц Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА).

Энергетики отмечают, что должностные лица тендерного комитета АРМА определили управляющего для управления арестованной части имущества обоих ТЭЦ, однако стало известно, что назначенный управляющий в лице частного предприятия Гарант Энерго М не имеет необходимых лицензий на ведение деятельности ТЭЦ.

Также у управляющего не было соответствующих разрешений и лицензий для деятельности управления активами ТЭЦ. Оказалось, что управляющий частью арестованого имущества ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле даже не имел квалифицированного штата сотрудников, которые могут работать на таких объектах энергетической промышленности и обеспечивать надлежащее функционирование ТЭЦ.

"Избрание в нарушение закона, сомнительного управляющего, привело к неоправданной потере времени на оформление документов и получение лицензий. Как следствие, это привело к срыву отопительного сезона и неэффективного управления активами предприятия", - говорится в сообщении.

По данному факту Специализированной антикоррупционной прокуратурой внесены данные в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 УК Украины (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей должностными лицами тендерного комитета АРМА) - отметил адвокат АО АФ АКТИО Святослав Кравец.

Он отметил, что судом наложен арест с передачей в управление только части имущества предприятий, с конкретным перечнем активов. Таким образом, захват управляющим всего имущества ТЭЦ, не входит в перечень постановления суда и указывает на "рейдерский" самозахват активов предприятий. Противоправными действиями управляющего занялась полиция.

Отметим, 29 октября во Львовской области был приостановлен отопительный сезон. Сегодня жителям области снова дали тепло.

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Источник: korrespondent.net