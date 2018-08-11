Завершились первая фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО. В Trident Juncture, которые проходили в Норвегии, кроме членов альянса также принимали участие войска Швеции и Финляндии. Украина присоединится уже ко второй фазе, которая состоится 9-23 ноября.

Руководство Североатлантического альянса назвало учения успешными. Глава Генштаба Норвегии отметил энтузиазм и напряженную работу участников маневров. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как прошли учения НАТО

Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины.

Учения Trident Juncture проходят раз в три года и считаются крупнейшими маневрами НАТО. В 2018 году в первой фазе учений, которая проходила с 27 октября по 7 ноября, приняли участие более 45 тысяч военнослужащих из 31 страны, 250 самолетов, 65 кораблей, а также более десяти тысяч единиц боевой техники.

По сценарию Trident Juncture НАТО проиходится обороняться от вымышленного государства Муринус. Для освобождения захваченных территорий военные отрабатывали переброску войск по морю, высадку десанта и нанесение ударов с воздуха.

Армию Муринуса или силы Севера представляли военнослужащие Норвегии, Канады и Швеции, а также морская пехота США. В море их поддерживали корабли ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Британии и США.

Cмотрите фотогалерею: Крупнейшие со времен холодной войны. Учения НАТО

Им противостоят силы Юга - морская пехота Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Trident Juncture являются самыми масштабными учениями альянса со времен холодной войны.

Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и имитируют ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заверил генсек.

"Trident Juncture - это четкий сигнал как нашим народам, так и любому потенциальному противнику: НАТО не ищет конфронтации, но мы готовы защищать всех союзников от угрозы", - добавил Столтенберг.

В рамках учений американский авианосец впервые за 30 лет вошел в Арктику. 19 октября авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman вошла в пределы Северного полярного круга.

Cмотрите фотогалерею: Крупнейшие со времен холодной войны. Учения НАТО

Не обошлось без инцидентов. 8 ноября фрегат Helge Ingstad, который принимал участие в учениях, столкнулся с танкером Sola TS, вследствие чего пострадали семь членов экипажа фрегата.

По информации спасателей, фрегат с 137 людьми на борту не справился с управлением и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы. На борту танкера находились 23 человека.

Cмотрите фотогалерею: Крупнейшие со времен холодной войны. Учения НАТО

Россия видит угрозу

Однако в МИД России считают, что учения направленны против их страны. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, они могут повлечь осложнение военно-политической обстановки в Европе.

"Рассматриваем действия НАТО как попытку использовать военно-политический потенциал Финляндии и Швеции для реализации собственных конъюнктурных задач по сдерживанию России под абсолютно надуманными и вымышленными предлогами", - подчеркнула она.

Очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российские военные инспекторы присутствовали на военных учениях Trident Juncture.

Отметим, что Россия проведила ракетные стрельбы в Норвежском море одновременно с Trident Juncture - с 1 по 3 ноября.

Генсек НАТО при этом отметил, что не видит проблемы в проведении Россией ракетных стрельб.

"Это международные воды и международное воздушное пространство, и пока они делают это корректным образом, их действия не создают проблем для наших учений. Мы открыты относительно того, что делаем", - сказал Столтенберг.

Участие Украины

Военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров рассказал, что украинские военные примут участие во второй командно-штабной фазе учений, которая пройдет в период с 9 по 23 ноября.

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"Непосредственное участие наших военнослужащих (в Trident Juncture-2018) начнется только во второй фазе учений - так называемой командно-штабной фазе - она ​​продлится с 9 по 23 ноября. Там участвуют пятеро наших военнослужащих", - отметил генерал.

Он отметил, что для Украины является преимуществом присутствовать на этих учениях.

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Источник: korrespondent.net