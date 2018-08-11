КСУ признал законной отмену пособия по уходу за ребенком

Конституционный суд Украины признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком до достижения им трех лет и сокращение размера помощи при его рождении. Об этом сообщают Українськi новини со ссылкой на решениеи суда в четверг, 8 ноября.

Отмечается, что суд рассмотрел представление 50 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции положений пункта 7 раздела 2 закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине ".

Этими положениями, вступившими в силу 1 июля 2014 года, было предусмотрено сокращение материальной помощи при рождении второго и третьего ребенка и установление единого размера социальной помощи при рождении детей в сумме 41 280 гривен.

Также было отменено пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Авторы конституционного представления считали, что оспариваемые положения закона сужают конституционные права на социальную защиту граждан.

КСУ рассматривал это дело с 15 декабря 2015 года. В итоге суд указал в своем решении, что к конституционным правам социальной защиты относится только право на получение пенсии.

Суд отметил, что материальная помощь по уходу за ребенком является вспомогательной государственной помощью и имеет стимулирующее значение.

В КСУ подчеркнули, что данные виды помощи не указаны в Конституции и, очевидно, были приняты парламентом для сохранения финансовых способностей Украины в сложной экономической ситуации. Учитывая это, суд признал оспариваемые положения соответствующими Конституции.

Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Ранее сообщалось, что в Украине в два раза увеличился размер алиментов. Также будут начисляться проценты на задолженность перед детьми.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net