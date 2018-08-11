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08. 11. 2018

В Борисполе задержали священника с поддельным паспортом

В аэропорте Борисполь в четверг, 8 ноября, пограничники задержали православного священнослужителя, который предъявил поддельный болгарский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На контроль правоохранителям один из путешествующих предъявил паспортный документ гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки", - говорится в сообщении.

Позже пограничники установили, что задержанный священник является гражданином Украины, но имеет также российский паспорт.

Мужчина рассказал, что работает священнослужителем и проводит церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт гражданина Болгарии ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.

На священнослужителя составлен протокол и передан Национальной полиции.

Напомним, ранее в Болгарии задержали 20 человек за продажу паспортов украинцам.

Как сообщалось, в Харькове священник на джипе ездил по кладбищенским могилам.

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Источник: korrespondent.net

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