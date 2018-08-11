На автодороге Западный обход Львова вблизи села Рясное-Русское в четверг, 8 ноября, столкнулись велосипедист и мотоциклист. Об этом инфомирует пресс-служба полиции Львовской области.
Авария случилась около 15:30.
Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.
Полицейские устанавливают личности погибших, выясняют обстоятельства ДТП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Cмотрите фотогалерею: Под Львовом в аварии погибли велосипедист и мотоциклист
Ранее в Ивано-Франковской области автомобиль начальника полиции насмерть сбил веловсипедиста.
Также сообщалось, что во Львовской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста.
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Источник: korrespondent.net
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