На автодороге Западный обход Львова вблизи села Рясное-Русское в четверг, 8 ноября, столкнулись велосипедист и мотоциклист. Об этом инфомирует пресс-служба полиции Львовской области.

Авария случилась около 15:30.

Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.

Полицейские устанавливают личности погибших, выясняют обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Cмотрите фотогалерею: Под Львовом в аварии погибли велосипедист и мотоциклист

Ранее в Ивано-Франковской области автомобиль начальника полиции насмерть сбил веловсипедиста.

Также сообщалось, что во Львовской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

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Источник: korrespondent.net