Венесуэлу покинули три миллиона беженцев – ООН

Число экономических беженцев из Венесуэлы с 2015 года достигло отметки в три миллиона человек. Об этом сообщается на сайте ООН в четверг, 8 ноября.

Отмечается, что эмиграция венесуэльцев, бегущих от насилия, гиперинфляции и недостатка продовольствия и медикаментов, резко возросла за последние шесть месяцев.

Около 2,6 млн человек бежали в соседние страны, правительства которых пытаются справиться с самым масштабным миграционным процессом в истории Южной Америки. Основной поток людей принимают Колумбия и Перу.

В частности, Колумбия приютила около миллиона граждан Венесуэлы, и около трех тысяч пребывают ежедневно. Еще 500 тысяч человек переселились в Перу, 220 тысяч – в Эквадор, 130 тысяч – в Аргентину, более 100 тысяч – в Чили, 85 тысяч – в Бразилию. Остальных приняли в других регионах мира.

Ранее сообщалось, что власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в ряде регионов страны из-за притока мигрантов из Венесуэлы. В правительстве Перу считают, что увеличение числа мигрантов неизбежно отразится на здравоохранении.

В конце августа Эквадор на 45 дней разрешил венесуэльцам въезжать в страну без паспорта.

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Источник: korrespondent.net