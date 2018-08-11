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08. 11. 2018

Кресло Стивена Хокинга продали на аукционе почти за $400 тыс

Инвалидное кресло покойного британского физика Стивена Хокинга продали на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне почти 300 тысяч фунтов стерлингов (около $393 тысяч). Об этом сообщает Assosiated Press в четверг, 8 ноября.

Предварительно моторизованное кресло, в котором Хокинг провел большую часть своей жизни, оценивалось в 15 тысяч долларов.

Также с молотка ушел экземпляр докторской диссертации Стивена Хокинга 1965 года. Ее купили за 585 тысяч фунтов ($767 тысяч), что более чем в три раза превысило предварительную оценку.

Деньги, полученные от продажи лотов, перечислят на счет благотворительного фонда Хокинга, а также Ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Напомним, 14 марта 2018 года Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. Он изучал проблемы Большого взрыва и черные дыры. Также он прославился как популяризатор науки

В октябре появилась последняя работа Хокинга. Научная статья была опубликована на сервере предпубликаций Корнеллского университета.

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Источник: korrespondent.net

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