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08. 11. 2018

Лидер "евробляхеров" сжег свой автомобиль

Председатель общественной организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич сжег свой автомобиль Land Rover, после того как Верховная Рада приняла законы о доступной растаможке без поправок, внесения которых требовали "евробляхеры".

Об этом свидетельсвует видео, размещенное на странице АвтоЕвроСилы в Facebook в четверг, 8 ноября.

"Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Land Rover, если не проголосуют нашу поправку – это не был популизм или пиар!.. Для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500 евро, дешевле сжечь свой автомобиль, чем его купить и растаможить по принятым сегодня законам! Как лидер громады, который ответственно относится ко всем своим заявлений, в знак протеста сжигаю свой автомобиль!", – заявил Ярошевич.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон №8487 относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах. За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов.

По словам председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, владельцам авто с иностранной регистрацией дали 90 дней на льготную растаможку.

Также Верховная Рада 245 голосами приняла законопроект №8488, существенно повысив штрафы за "просроченные" "евробляхи".

В свою очередь активисты два дня блокировали центр Киева, требуя принятия этих двух законов с учетом их требований.

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Источник: korrespondent.net

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