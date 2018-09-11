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09. 11. 2018

Российские врачи объяснили ампутацию "не той ноги" пациентке


В больнице Воронежа прокомментировали сообщения о том, что врачи якобы по ошибке удалили 89-летней пациентке здоровую ногу, вместо больной, сообщают российские СМИ.
 
По словам врачей, женщина поступила к ним с поражением обеих ног, однако в силу возраста было принято решение провести операцию поэтапно: ампутировать сначала одну ногу, потом – вторую.
 
"Обе ноги имели необратимые поражения", – заявили в региональном департаменте здравоохранения.

В Испании из-за ошибки врачей итальянцу ампутировали руки и ноги
 
Ранее сообщалось, что в Воронеже родственники 89-летней пенсионерки пожаловались на врачей, которые ампутировали ей не ту ногу. Следственный комитет РФ возбудил уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении врачей.

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Источник: korrespondent.net

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