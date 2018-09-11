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09. 11. 2018

В Пакистане освободили христианку, приговоренную к казни за богохульсто


Христианка Асия Биби, смертный приговор в отношении которой по делу о богохульстве ранее отменил Верховный суд Пакистана, отпущена на свободу, сообщает Интерфакс.
 
По словам представителя МИД Пакистана, Биби освобождена и находится в безопасности, однако ее местоположение не раскрывается. Христианка впоследствии может беспрепятственно покинуть страну.
 
Ранее Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство. Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания.

Христианская девочка, обвиняемая в сожжении Корана, уехала из Пакистана в Канаду
 
Таким образом, Биби могла стать первой женщиной в Пакистане, которую казнили бы за богохульство в соответствии с законодательством. Оправдательный приговор в отношении христианки вызвал массовые протесты среди мусульман.

Напомним, в Пакистане модель получила 26 лет тюрьмы за богохульство во время телешоу.

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Источник: korrespondent.net

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