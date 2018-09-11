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09. 11. 2018

США назвали причину срыва переговоров с КНДР


Встреча американского государственного секретаря Майка Помпео и северокорейской делегации не состоялась по инициативе КНДР. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает Reuters.

По ее словам, представители КНДР предложили перенести встречу по "какой-то причине".

"Госсекретарь Помпео был готов ее провести. Мы по-прежнему открыты к переговорам, и я не думаю, что в данном случае была какая-то серьезная проблема", – сказала Хейли.

Поспред США отметила, что, вероятно, перенос переговоров был связан с неготовностью Северной Кореи.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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