США назвали причину срыва переговоров с КНДР



Встреча американского государственного секретаря Майка Помпео и северокорейской делегации не состоялась по инициативе КНДР. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает Reuters.

По ее словам, представители КНДР предложили перенести встречу по "какой-то причине".

"Госсекретарь Помпео был готов ее провести. Мы по-прежнему открыты к переговорам, и я не думаю, что в данном случае была какая-то серьезная проблема", – сказала Хейли.

Поспред США отметила, что, вероятно, перенос переговоров был связан с неготовностью Северной Кореи.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnetкугеукы

Источник: korrespondent.net