Непогода в Италии: режим ЧП введен в 10 областях



Режим чрезвычайного положения введен в 10 областях Италии из-за наводнений, сообщают местные СМИ.



Так, режим ЧП теперь действует в областях Калабрия, Эмилия-Романья, Фриули – Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Венеция, а также в провинциях Тренто и Больцано.



Напомним, сильные ливни обрушились на Италию в октябре. В семи итальянских областях был объявлен красный уровень опасности. В результате наводнений погибли как минимум 30 человек.

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Источник: korrespondent.net