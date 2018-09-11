Первый цифровой телеведущий появился в Китае

Информационное агентство Синьхуа совместно с китайской интернет-компанией Sogou представили первого в мире цифрового телеведущего с искусственным интеллектом. Презентация прошла в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне, сообщают Известия.
Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW— China Xinhua News (@XHNews) 7 ноября 2018 г.
Напомним, ранее в Великобритании показали новейшую разработку в сфере хирургии – робота-хирурга, а в Китае создали робота-трансформера, который может работать в двух режимах: танка и гуманоида.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость