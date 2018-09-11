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09. 11. 2018

Первый цифровой телеведущий появился в Китае


Информационное агентство Синьхуа совместно с китайской интернет-компанией Sogou представили первого в мире цифрового телеведущего с искусственным интеллектом. Презентация прошла в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне, сообщают Известия.
 
Искусственный интеллект способен анализировать мимику человека, манеру говорить и жестикулировать, его голос и эмоции.
 
Для создания телепередачи в программу достаточно загрузить видео с живым ведущим и текст. Голограмма представит информацию, копируя особенности реального "исходного" образца.
 
На конференции был представлен голографический "двойник" популярного в Китае телеведущего Цю Хао. Во время презентации виртуальный журналист самостоятельно рассказал о разработчиках технологии и устройстве работы искусственного интеллекта.
 
По словам авторов идеи, самое большое преимущество цифровых телеведущих заключается в их способности работать 24 часа в сутки без выходных. Более того, программа не допускает ошибок и оговорок, что позволит записывать выпуски с первого дубля.

Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW

— China Xinhua News (@XHNews) 7 ноября 2018 г.

Напомним, ранее в Великобритании показали новейшую разработку в сфере хирургии – робота-хирурга, а в Китае создали робота-трансформера, который может работать в двух режимах: танка и гуманоида.

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Источник: korrespondent.net

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