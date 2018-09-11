Мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане



Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе норвежского острова Ян-Майен в Северном Ледовитом океане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах юго-восточнее населенного пункта Олонкинбюэн на Ян-Майене между Гренландским и Норвежским морями. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

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Источник: korrespondent.net