Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2018, пятница, 06:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,43
09. 11. 2018

Мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане


Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе норвежского острова Ян-Майен в Северном Ледовитом океане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах юго-восточнее населенного пункта Олонкинбюэн на Ян-Майене между Гренландским и Норвежским морями. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.