Итоги 08.11: Законы по евробляхам и стрельба в США



Квоты украинской музыки на радио выросли до 35%

В Украине начался финальный этап введения квот на украиноязычные песни и программы на радио, а также передач на телевидении. Доля украиноязычных песен на радио должна составлять 35%, а не 30%, как раньше. Также теперь доля передач на государственном языке должна составлять не менее 60%.

Минфин США ввел санкции против россиянина и двух украинцев

Власти США расширили санкции против России, добавив в "черный список" три физических и девять юридических лиц. В частности, под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В список юридических лиц включены "министерство госбезопасности" самопровозглашенной "ЛНР", АО КрымТЭЦ, санатории Ай-Петри, Дюльбер, Мисхор, санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт & СПА, ООО Южный проект, Управляющая компания инфраструктурных проектов и ООО Гарант-СВ.

Рада приняла законы по "евробляхам"

Верховная Рада одобрила новую модель налогообложения "евроблях" – вводятся базовые ставки акциза. Для новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем до 3000 куб. см базовая ставка составит 50 евро, для более кубатурных – 100 евро. Для дизельных авто до 3500 куб см ставка составит 75 евро, для более кубатурных – 150 евро. Средства от растаможивания автомобилей на еврономерах предлагается направить в Пенсионный фонд.

Кроме того, Рада повысила штрафы за "просроченные" "евробляхи". Предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита. Законом предусматривается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) – 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

Бывший военный расстрелял людей в Калифорнии

В результате стрельбы в одном из баров города Таузанд-Окс в американском штате Калифорния погибли 12 человек, включая заместителя шерифа округа Вентура.

Стрельбу на студенческой вечеринке в баре Borderline Bar & Grill устроил 28-летний ветеран военно-морской пехоты США Иан Дэвид Лонг. Мужчина произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился.

Рада одобрила повышение акциза на сигареты и налога на посылки

Верховная Рада намерена повысить акцизный налог на табачные изделия и ряд других акцизов, а также снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц. Законопроектом предусматривается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. Документ также предусматривает взыскание налога на добавленную стоимость с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент 100 евро.

Достигнуто соглашение о поэтапном введении миротворцев на Донбасс

Международная рабочая группа согласовала необходимость поэтапного введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

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Источник: korrespondent.net