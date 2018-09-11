В Мексике застрелили дочь депутата парламента

В Мексике неизвестный застрелил 22-летнюю Валерию Медель, дочь депутата парламента страны Кармен Медель. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает El Pais.

Указано, что нападение произошло в спортзале города Веракрус на востоке страны, девушка училась в медицинском университете города.

Известно, что работа парламента была приостановлена ​​после того, как мать во время сессии получила сообщение об убийстве дочери.

Мотивы преступника пока неизвестны, полиция разыскивает стрелка.

По данным издания, за последний год в Веракрусе произошло более тысячи убийств, а в целом по стране - более 22 тысяч.

Ранее в Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве.

Также сообщалось, что в Кропивницком на улице расстреляли мужчину.

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Источник: korrespondent.net