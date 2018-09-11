За сутки на Донбассе ранены два военных

За прошедшие сутки, 8 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре из них - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В боевых действиях ранены два военных, сообщает в пятницу, 9 ноября, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что обстрелы оборонительных укреплений ВСУ зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

В частности, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Минометы 82 калибра применяли неподалеку Павлополя и Крымского.

"В результате боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 7 ноября в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях ранены трое военных.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие задержали возле воинской части в Бахмуте Донецкой области мужчину с беспилотниками.

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Источник: korrespondent.net