Берлин ужесточил законодательство о предоставлении убежища

Соискатели статуса беженца в ФРГ будут обязаны активно содействовать проверке их ходатайств о предоставлении убежища. Соответствующий законопроект парламент Германии принял в четверг, 8 ноября.

До сих пор обязанность сотрудничать с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF) существовала только при подаче ходатайства о предоставлении убежища, но не при дальнейшей проверке правомерности уже принятого решения о признании статуса беженца.

После изменения законодательства власти смогут тщательно изучить, являются ли правильными выданные изначально решения. Это позволит повысить качество процедур, связанных с предоставлением убежища, полагает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

В ходе массового притока мигрантов в 2015-2016 годах статус беженца нередко присваивали по упрощенной процедуре. В результате персональные данные или гражданство соискателей часто заносились лишь со слов претендента на убежище без детальной проверки. До 2020 года дела почти 800 тысяч соискателей статуса беженца будут изучены повторно.

Ранее Сенат Италии значительным большинством одобрил декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net