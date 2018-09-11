Британия инициирует новые санкции по делу Скрипаля

Великобритания по делу отравления Скрипалей добивается от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (прежнее название - ГРУ, Главное разведывательное управление). Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает в пятницу, 9 ноября, The Times.

"Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", - говорится в материале.

Глава британского МИД Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию. Речь идет о "полдюжине" лиц, причастных к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает издание.

Список фигурантов списка санкций, как ожидается, будет опубликован "в следующем месяце". Он, как отмечает газета, может стать первым официальным подтверждением лиц двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, - Александра Мишина и Анатолия Чепиги.

Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat утверждает, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки, Герои России Мишкин и Чепига.

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей, консерватор Боба Сили, под санкции должны попасть высшие руководители организации.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

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Источник: korrespondent.net