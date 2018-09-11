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09. 11. 2018

В Стамбуле арестовали украинку с двумя килограммами кокаина

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле арестовали украинку, в чемодане которой обнаружили кокаин. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Женщина прибыла в Турцию из бразильского Сан-Паулу 31 октября. В аэропорту ее вещи досматривали работники отделов по борьбе с наркотиками и с контрабандой. Собеседник агентства сообщил, что в чемодане украинки было найдено 2 кг кокаина, который был спрятан в жестяных банках. Женщину взяли под арест.

В Венесуэле задержали украинца за перевозку 147 кг кокаина

Ранее украинку Клавдию Лопаткину в Малайзии приговорили к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну полтора килограмма кокаина три года назад.

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Источник: korrespondent.net

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