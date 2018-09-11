В Кривом Роге на шахте погиб горняк

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на шахте Юбилейная 8 ноября произошел несчастный случай на производстве, в результате которого погиб рабочий. Об этом со ссылкой на данные горноспасательной службы ГСЧС сообщило Радио Свобода.

По данным ведомства, несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15:00 четверга.

"Наши специалисты не успели спуститься, тело успели поднять сотрудники шахты. Наша медик констатировала смерть. Видимых повреждений у него нет. Причины устанавливает следствие. Мы квалифицируем этот случай как чрезвычайную ситуацию, связанную с несчастным случаем во время выполнения служебных обязанностей", - отметили в горноспасательной службе.

Ранее на шахте Свято-Покровская в Александровском районе Донецкой области погиб работник.

Перед этим несчастный случай с гибелью горняка произошел на шахте Центральная ГП Торецкуголь в Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net