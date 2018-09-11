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09. 11. 2018

В Австралии неизвестный поджег свое авто и напал на прохожих

В Австралии неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в центре Мельбурна. В результате инцидента один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает в пятницу, 9 ноября, газета The Guardian.

Отмечено, что нападение произошло днем ​​в Мельбурне на улице Брук-стрит. Мужчина врезался в витрину магазина на автомобиле, потом вышел из машины, поджег ее, достал нож и атаковал прохожих.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии неизвестный поджег свое авто и напал на прохожих

Вскоре полиция обезвредила нападавшего, он доставлен в критическом состоянии в больницу.

6.15pm #BourkeSt @naamanzhou pic.twitter.com/09PyxmUZyV

— Melissa Davey (@MelissaLDavey) 9 листопада 2018 р.

По информации правоохранителей, пока инцидент не признан терактом. Сейчас силовики окружили Брук-стрит. Мотивы нападавшего устанавливаются, всех пострадавших госпитализировали.

@abcmelbourne #bourkest source from wechat pic.twitter.com/PiHjr6UzJ1

— windix (@windix) 9 листопада 2018 р.

Ранее патрульная полиция Днепра задержала мужчину, который на остановке общественного транспорта бросался с ножом на прохожих.

Также сообщалось, что в Киеве ссора в троллейбусе закончилась поножовщиной.

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Источник: korrespondent.net

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