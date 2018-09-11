Луценко рассказал о реакции Порошенко на отставку

Президент Петр Порошенко негативно воспринял заявление об отставке генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом глава ГПУ заявил в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.

"Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.

Он подчеркнул серьезность своих намерений, а не эмоциональность принятого решения: "Это не игры, это принцип".

"Я сам рассматриваю эту смерть (активистки Екатерины Гандзюк - ред.) как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", - добавил генпрокурор.

Напомним, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Он также попросил депутатов не затягивать с рассмотрением этого вопроса.

Впрочем, рейтинговое голосование в Раде показало, что в зале недостаточно голосов для утверждения отставки Луценко.

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Источник: korrespondent.net