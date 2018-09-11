Из Донбасса пытались вывезти пять тонн оружия

Правоохранители обнаружили крупный схрон с оружием неподалеку Северодонецка Луганской области. Его планировали переправить в центральные регионы Украины для дальнейшей реализации. Об этом вечером в четверг, 9 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оружие прятали на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений.

Всего правоохранители изъяли 170 гранатометных выстрелов, почти 250 гранат различных модификаций, 150 взрывателей, 140 пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатку, сигнальные мины и десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия. Общий вес изъятого вооружения составляет пять тонн.

Кроме того, оперативники спецслужбы обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения.

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Напомним, неделей ранее в Мелитополе задержали торговца оружием. Он скупал оружие и боеприпасы для перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов.

Перед этим Военная прокуратура центрального региона Украины задержала в Полтаве торговца огнестрельным оружием.

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Источник: korrespondent.net