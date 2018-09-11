Новый "шпионский скандал": Глава МИД Австрии отменила визит в Россию

В Австрии заявили о якобы выявлении 70-летнего офицера австрийской армии, который с 1990-х годов работал на российскую разведку, получив за это время в качестве вознаграждения €300 тысяч. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает газета Krone Zeitung.
По данным издания, "подозреваемый действовал очень профессионально". Он был полковником в отставке и занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии. Каждые две недели он встречался со своим куратором "Юрием" и получал от него задание. Полученные сведения полковник, имя которого не называется, якобы передавал или с помощью зашифрованных писем, или с помощью спутниковой связи.
Как утверждают в Минобороны страны, агент передавал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, составлял подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также передавал сообщения о ситуации с мигрантами.
В статье говорится также, что российские кураторы полковника получили информацию о его возможном разоблачении и приказали ему уничтожить все компрометирующие материалы.
"Наши люди смогли это предотвратить", - уточнил собеседник и добавил, что изучение содержания ноутбука агента продолжается.
Документы также свидетельствуют, что агент хотел прекратить шпионскую деятельность еще в 2006 году, однако его руководители не позволили это сделать.
По данным австрийских СМИ, подозреваемый, которому сейчас 70 лет, был завербован еще в 1988 году.
Сообщается, что со специальным заявлением в связи с задержанием агента выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал шпионаж против нейтральной страны неприемлемым и пообещал, что обсудит дальнейшие действия с европейскими партнерами.
Кроме того, Курц сообщил, что глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.
По его словам, в австрийский МИД также были вызваны российские дипломаты.
Официальной реакции России по этому скандалу пока нет.
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Источник: korrespondent.net
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