Новый "шпионский скандал": Глава МИД Австрии отменила визит в Россию

В Австрии заявили о якобы выявлении 70-летнего офицера австрийской армии, который с 1990-х годов работал на российскую разведку, получив за это время в качестве вознаграждения €300 тысяч. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает газета Krone Zeitung.

По данным издания, "подозреваемый действовал очень профессионально". Он был полковником в отставке и занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии. Каждые две недели он встречался со своим куратором "Юрием" и получал от него задание. Полученные сведения полковник, имя которого не называется, якобы передавал или с помощью зашифрованных писем, или с помощью спутниковой связи.

Как утверждают в Минобороны страны, агент передавал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, составлял подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также передавал сообщения о ситуации с мигрантами.

В статье говорится также, что российские кураторы полковника получили информацию о его возможном разоблачении и приказали ему уничтожить все компрометирующие материалы.

"Наши люди смогли это предотвратить", - уточнил собеседник и добавил, что изучение содержания ноутбука агента продолжается.

Документы также свидетельствуют, что агент хотел прекратить шпионскую деятельность еще в 2006 году, однако его руководители не позволили это сделать.

По данным австрийских СМИ, подозреваемый, которому сейчас 70 лет, был завербован еще в 1988 году.

Сообщается, что со специальным заявлением в связи с задержанием агента выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал шпионаж против нейтральной страны неприемлемым и пообещал, что обсудит дальнейшие действия с европейскими партнерами.

Кроме того, Курц сообщил, что глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.

По его словам, в австрийский МИД также были вызваны российские дипломаты.

Официальной реакции России по этому скандалу пока нет.

Известно, что Кнайсль собиралась посетить Москву в начале декабря. Планировалось, что во время визита в Россию главы австрийского МИДа будет обсуждаться реализация австрийско-российского форума общественности Сочинский диалог, целью которого является сохранение и развитие сотрудничества двух стран.

Напомним, в середине августа глава РФ Владимир Путин побывал в Австрии на свадьбе Карин Кнайсль.

Ранее сообщалось, что в Норвегии задержан и взят под стражу гражданин России, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства.

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Источник: korrespondent.net