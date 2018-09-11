Глава ГБР Труба не проходил люстрационную проверку - суд

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не проходил люстрационную проверку. Это установил Окружной административный суд Киева по итогам рассмотрения иска нардепа Юрия Македона к ГПУ и Минюсту, сообщает в пятницу, 9 ноября, пресс-служба суда.
"Окружным административным судом города Киева было завершено рассмотрение дела №826/14960/18... о признании противоправной бездеятельности ответчиков в непроведении должным образом проверки распространения требований закона Об очистке власти на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу", - говорится в сообщении.
Отмечено, что по итогам рассмотрения суд принял решение частично удовлетворить иск. А именно: бездействие Генпрокуратуры - непроведение люстрационной проверки и необращение в Министерство юстиции о включении Романа Трубы в Единый государственный реестр люстрированных лиц - было признано противоправным.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции начнет полную проверку декларации, представленной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой.
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Источник: korrespondent.net
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