Луценко назвал количество подозреваемых в заказе убийства Гандзюк

В "разработке" у следствия на данный момент находятся 12 человек, которых подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил вечером в четверг, 8 ноября, в эфире 1+1.

Вместе с тем, генпрокурор считает основными подозреваемыми троих из них, однако он не стал называть их имена.

"Я в голове имею как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе убийства. (...) Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, следствию этим не помогу", - сказал он.

По словам главы ГПУ, следствие "еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги" для того, чтобы задержать вероятного заказчика, однако этому помешали - что именно помешало, Луценко не говорит.

Генпрокурор подчеркнул, что основной подозреваемый в организации атаки Сергей Торбин все еще отказывается называть заказчика.

Напомним, 31 июня Гандзюк облили кислотой. С тех пор она находилась в больнице с ожогами 30-39% тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк скончалась.

Все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены. А 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке.

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Источник: korrespondent.net