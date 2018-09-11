НАПК составило 50 протоколов о нарушениях в отчетах партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило 50 административных протоколов, проанализировав финансовые отчеты политических партий и обнаружив там ряд правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК в пятницу, 9 ноября.

Большинство нарушений касаются порядка представления или сроков представления отчета политической партии, порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии и невыполнение законных требований (предписаний) НАПК.

Сейчас НАПК направило в судебные органы 12 протоколов, составленных по результатам анализа отчетов политических партий, в частности Украинской национальной консервативной партии, Народной экологической партии, Женщины за будущее, Партии пенсионеров Украины.

Еще 38 протоколов отправят на рассмотрение в суды после завершения всех действий о привлечении соответствующих лиц к административной ответственности, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Ранее в НАПК заявили, что восемь украинцев, занимавших государственные должности в 2017 году, не подали декларации за этот период.

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Источник: korrespondent.net