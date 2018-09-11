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09. 11. 2018

В Николаеве маршрутка трижды врезалась в авто и остановилась о столб

В Николаеве маршрутка во время движения трижды протаранила автомобиль, двигавшийся в попутном направлении в соседней полосе, после чего вылетела на встречную полосу и врезалась в электроопору на противоположной обочине. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро в пятницу, 9 ноября.

В результате ДТП серьезно никто не пострадал, хотя спасателям и пришлось резать замки и двери автобуса, чтобы извлечь водителя маршрутки.

У самого водителя визуально наблюдались признаки сильного алкогольного опьянения. Внятно описать картину произошедшего он не смог ни полицейским, ни приехавшим журналистам.

Напомним, ранее в Ровно водители маршруток устроили драку и стали "героями" соответсвующего видео в интернете. А вот криворожский маршрутчик "отметился" игрой на планшете во время перевозки пассажиров.

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Источник: korrespondent.net

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