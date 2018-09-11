В УПЦ МП анонсировали встречу с Порошенко

На следующей неделе состоится встреча епископов Украинской православной церкви Московского патриархата с президентом Петром Порошенко. Об этом в пятницу, 9 ноября, пишет Украинская правда со ссылкой на митрополита УПЦ МП Александра (Драбинко).

В анонсе канцелярии Киевской митрополии указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник, 13 ноября, в 14.00.

"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в объявлении.

В то же время митрополит Александр, не смог подтвердить, будет ли присутствовать на встрече митрополит Онуфрий.

В Администрации президента пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу.

Ранее главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных Миротворца. Также сообщалось, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами патриарха Варфоломея.

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Источник: korrespondent.net