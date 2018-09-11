Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2018, пятница, 13:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,43
09. 11. 2018

В УПЦ МП анонсировали встречу с Порошенко

На следующей неделе состоится встреча епископов Украинской православной церкви Московского патриархата с президентом Петром Порошенко. Об этом в пятницу, 9 ноября, пишет Украинская правда со ссылкой на митрополита УПЦ МП Александра (Драбинко).
 
 
В анонсе канцелярии Киевской митрополии указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник, 13 ноября, в 14.00.
 
"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в объявлении.
 
В то же время митрополит Александр, не смог подтвердить, будет ли присутствовать на встрече митрополит Онуфрий.
 
                   
 
В Администрации президента пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу.

Ранее главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных Миротворца. 

Также сообщалось, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами патриарха Варфоломея.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.