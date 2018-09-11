Секс-скандал с полицейским и студенткой: фигурантка извинилась

В Киеве разгорелся скандал после публикаций в социальной сети Facebook на странице аккаунта, зарегистрированного на студентку Наталию Бурейко, об угрозах и преследованиях со стороны сотрудника Нацполиции. После того, как дело дошло до начала уголовного производства прокуратурой Киева, со страницы исчезли публикации об угрозах, а вместо них появились извинения.

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталия написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не осознавая своих действий. Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его жены. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований", - написала студентка.

Ранее, 7 ноября,в аккаунте Facebook Наталии Бурейко появилось несколько сообщений с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко в сексуальных домогательствах после знакомства через приложение Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой. Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко.После того, как скандал получил резонанс и вышел за пределы социальных сетей, появилась информация о начале уголовного производства по данному факту столичной прокуратуров с передачей расследования в Службу безопасности Украины.

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Источник: korrespondent.net