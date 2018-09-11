Медведчук заявил о создании объединения Оппозиционная платформа – За жизнь

Партии Оппозиционный блок и За жизнь договорились о создании объединения Оппозиционная платформа – За жизнь. Об этом в пятницу, 9 ноября, заявил на сайте своей организации Украинский выбор новоизбранный глава политсовета партии За жизнь Виктор Медведчук.

Кроме того, он сообщил о достигнутой договоренности выдвинуть единого кандидата на грядущие выборы президента Украины и вместе участвовать в будущих выборах в Верховную Раду.

"Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от Оппозиционной платформы – За жизнь на Президентских выборах в 2019 году. Мы достигли согласия о совместном участии представителей Оппозиционной платформы ‒ За жизнь в выборах в Верховную Раду Украины, а также на местных выборах всех уровней", ‒ сообщил Медведчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведчук был избран главой политсовета партии За жизнь на ее внеочередном съезде. Он занял место покинувшего проект Евгения Мураева.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины - 27 октября 2019 года.

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Источник: korrespondent.net