Взрыв банкомата в Николаеве: стали известны подробности

Полиция задержала группу из пяти человек, которые в ночь на пятницу, 9 ноября, взорвали и ограбили банкомат в Николаеве. В группу грабителей входила также девушка, сообщает пресс-служба полиции области.

Банкомат находился снаружи здания многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров, которые бросились бежать на автомобиле.

Задержать преступников правоохранители смогли уже через полчаса, когда те пытались спрятаться неподалеку в гараже.

"Все члены организованной преступной группы - ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25 до 28 лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона", - говорится в сообщении.

После задержания полицейские провели осмотр тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли орудия преступления: резаки, баллоны с газом, а также денежные средства. Тип взрывчатого вещества, используемого преступниками, устанавливается.

Правоохранители также рассказали, что документировали противоправную деятельность злоумышленников определенное время и по имеющейся информации воры планировали совершать кражи таким опасным способом на территории государства в различных регионах.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в том числе краж, как из банкоматов, так и из киосков по продаже сигарет. Следствие продолжается.

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Напомним, 1 ноября в Харькове взорвали и ограбили банкомат. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

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Источник: korrespondent.net