ЕС профинансирует систему высшего образования Украины

Евросоюз в 2019-2020 годах предоставит Украине пять миллионов евро на финансирование системы высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки в пятницу, 9 ноября.

Согласно сообщению, 2,5 млн евро будет выделено на развитие международной кредитной мобильности, 2 млн евро - на "развитие потенциала" высшего образования и еще 500 тысяч евро - по направлению Жан Моне.

"Мы очень рады тому, что ЕС пошел нам на встречу и ответил на нашу просьбу. Министр образования Лилия Гриневич лично встречалась с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом и предложила ввести этот механизм", - говорится в заявлении.

Как уточнил замминистра образования Юрий Рашкевич, средства по программе ЕС будут выделены исключительно министерству, потому конкуренция за них будет только среди украинских высших учебных заведений.

По его словам, за то время, что Европа предоставляет Украине помощь, уже есть положительные изменения: страна стала второй среди 131 страны-партнеров по кредитной мобильности.

Также по результатам прошлогоднего конкурса Украина получила в среднем по $1 млн на 6 проектов по программе Развития потенциала высшего образования.

Ранее в Министерстве образования назвали первую десятку вузов, которые чаще всего выбирали выпускники. За счет своей популярности учебным заведениям удалось увеличить свои госзаказы.

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Источник: korrespondent.net